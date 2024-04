Luna park abusivo nel parco archeologico di Paestum. Scatta il sequestro

Un luna park abusivo all’interno dell’area dell’area archeologica di Paestum. A mettere i sigilli alle giostrine per bambini sono stati i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che hanno individuato – come riporta la Città – le strutture allestite in via Magna Grecia senza alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza di Salerno e Avellino. Pertanto, i militari dell’Arma hanno apposto i sigilli ad una dozzina di giostre ed attrazioni. Il proprietario del luna park, residente a Mercato San Severino, è stato così deferito in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria.