Mille euro alla miglior tesi di laurea che parla del Cilento. Il concorso bandito dall’Ass. “Francesco ed Evelina Vecchio”

L’Associazione Culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” ha annunciato l’apertura di un concorso finalizzato alla premiazione della migliore tesi di laurea su un argomento legato al territorio del Cilento. Il Premio di studio, del valore di mille euro, è destinato a giovani studiosi meritevoli che si sono distinti per la qualità e l’originalità del proprio lavoro.

La tesi deve essere stata discussa a conclusione di un Corso di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a Ciclo unico, in una delle sedi universitarie del territorio italiano, o in una equivalente istituzione della Unione Europea, Islanda, Norvegia, Regno Unito e Svizzera, nel periodo che va dal 1 giugno 2023 al 31 maggio 2024.

I partecipanti al concorso debbono far pervenire una copia della tesi ed un certificato di laurea con voto, in formato digitale pdf, entro il 30 giugno 2024, alla “Associazione Culturale Francesco ed Evelina Vecchio” al seguente indirizzo info@associazionefevecchio.it o all’indirizzo di posta certificata associazionefevecchio@postecert.it. È richiesta anche una traduzione nella lingua italiana o inglese nel caso la tesi sia stata redatta in un’altra lingua.

Tutti i partecipanti riceveranno una conferma via email dell’avvenuto ricevimento della documentazione. La valutazione delle tesi sarà effettuata da una commissione di esperti nominata dal Consiglio direttivo dell’Associazione, la cui decisione finale verrà resa pubblica entro il 31 luglio 2024. In caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, l’assegnazione del Premio potrebbe non avvenire.

Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito web dell’Associazione www.associazionefevecchio.it. Un’opportunità unica per giovani studiosi interessati a valorizzare le proprie ricerche sul territorio del Cilento e a ricevere un riconoscimento per il proprio impegno e talento accademico.