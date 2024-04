Parità di genere alla Comunità Montana Alburni: il Consiglio di Stato respinge appello Comune di Roscigno

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, che ha respinto l‘appello presentato dal Comune di Roscigno contro l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva rigettato la richiesta di sospensione della delibera di nomina della Giunta della Comunità Montana Alburni, interviene il sindaco di Roscigno Pino Palmieri.

“Le sentenze si rispettano, non si commentano – esordisce il primo cittadino roscignolo – Prendiamo atto che in merito alla questione della parità di genere sia il Tar che il Consiglio di Stato si sono espressi in maniera negativa sul nostro ricorso”.

Palmieri aggiunge: “Ricordo che questo ricorso era stato fatto dopo che avevamo investito del problema la Garante delle Pari Opportunità ed il Difensore Civico della Regione Campania, i quali erano del nostro stesso parere, ossia che la parità di genere andava rispettata nella formazione della Giunta della Comunità Montana Alburni”.

Il sindaco di Roscigno aggiunge che pagherà quanto disposto nella sentenza del Consiglio di Stato.