Rubata la borsa di una maestra nella scuola dell’Infanzia ad Auletta. Nuovo furto di una borsa a Polla

Rubata la borsa di una maestra nella scuola dell’Infanzia di Auletta. Qualcuno si è impossessato della borsa che l’insegnante aveva riposto sulla cattedra. La donna, ha distolto l’attenzione dalla sua borsa per un istante, ed improvvisamente si è accorta del furto. Sul posto immediatamente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Auletta.

Intanto, ieri sera, un altro furto di una borsa ad una donna si è verificato in via delle Grotte a Polla. Stesso modus operandi del furto messo a segno il primo aprile a Sant’Arsenio. Un giovane ha aperto la portiera dell’automobile e velocemente ha trafugato la borsa. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Polla.