Uccise un’anziana signora a Salerno e tentò di uccidere la sorella: 24 anni di reclusione per l’ex badante

Rapina, omicidio e tentato omicidio, pluriaggravati: sono queste le accuse che hanno portato alla condanna a 24 anni di reclusione per l’uomo che il 9 luglio 2022 uccise un’anziana signora e tentò di uccidere anche la sorella della stessa in Via San Leonardo a Salerno. Questa la sentenza della Corte d’Assise di Salerno per l’uomo che si era introdotto nell’abitazione delle due donne usando una spranga di ferro per colpire Mariagrazia, questo il nome dell’anziana uccisa e ferendo poi gravemente anche la sorella 87enne Adele. Le due vittime furono poi portate in una taverna e rinchiuse in una stanza dall’uomo che nel mentre aveva provveduto anche a rubare un’ingente somma di denaro, 10mila euro dandosi poi alla fuga. L’efferato delitto non consumandosi senza lasciare tracciare ha permesso agli inquirenti di incastrare l’uomo: le impronte ematiche e le immagini della videosorveglianza sono state le prove fondamentali utilizzate dalla Squadra mobile di Salerno che ha effettuato le indagini del caso. L’assassino, come emerso dalle indagini, conosceva bene l’appartamento in quanto aveva lavorato come badante per le vittime e il fratello delle due donne pochi anni prima.