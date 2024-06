Elezioni amministrative: a Casalbuono Attilio Romano confermato sindaco con il 76,8% dell’affluenza

Terminati nel primo pomeriggio di ieri gli scrutini a Casalbuono, dove, per questa tornata elettorale si doveva solo verificare che si fosse raggiunto il 50% dei voti validi. Per le elezioni amministrative del piccolo comune valdianese, è stata, infatti, presentata una sola lista: Uniti per Casalbuono, guidata dal vicesindaco uscente Attilio Romano, già sindaco dal 2004 al 2019. Il principale obiettivo da battere è stato l’astensionismo: una prova che l’elettorato di Casalbuono ha superato brillantemente con il 76.8% dell’affluenza. Mentre il quorum del 40% era stato già raggiunto nelle prime ore di domenica.

675 le schede scrutinate, di cui 34 bianche, nelle due sezioni presenti. Nella lista di Uniti per Casalbuono a raccogliere più preferenze sono stati i giovanissimi: Vincenzo Ferraro, Umberto Sole e Raffaele Lasalvia, rispettivamente classe ’97 e ’99 e alla loro prima esperienza nella politica locale. Un’iniezione di fiducia riposta nelle nuove generazioni, che sono state interpellate con entusiasmo dagli esponenti con maggiore esperienza e accolti con favore dall’elettorato locale. Nel dettaglio queste le preferenze espresse:

Vincenzo Ferraro 119

Umberto Sole 113

Raffaele Lasalvia 73

Francesco Lasalvia 67

Antonio Curcio 56

Giuseppe Loguercio 51

Maria Maddalena Veneziano 47

Giovanni Menta 43

Bruno Raffaele 28