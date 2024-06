Maltrattamenti e arresti per droga nel Cilento

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno effettuato diverse operazioni nel Cilento. A Castellabate i militari hanno arrestato un 26enne del posto, poi finito agli arresti domiciliari, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, inoltre, è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale perché ha tentato di opporsi ai controlli. Al termine della perquisizione il 26enne è stato trovato in possesso di 70 gr di hashish e marijuana, insieme a del materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione.

Ad Agropoli i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 64enne indagato per maltrattamenti contro l’ex compagna. Al momento la misura cautelare, emessa dal G.I.P del Tribunale di Vallo della Lucania, è suscettiva di impugnazione e le accuse potranno essere sottoposte al vaglio del giudice.