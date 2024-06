Maria Antonietta Scelza riconfermata Sindaco di Salvitelle

Maria Antonietta Scelza è stata rieletta sindaco di Salvitelle, confermandosi alla guida del comune con un significativo margine di preferenze. La sua lista civica, “Noi per Salvitelle”, ha ottenuto 235 voti, battendo nettamente il rivale Francesco Perretta, che si presentava con la lista “Insieme per Salvitelle” e ha raccolto 112 voti.

Lo scrutinio, che si è concluso nel pomeriggio di ieri, ha decretato una chiara vittoria per Scelza, che continuerà così a guidare il paese con un nuovo mandato. La riconferma di Scelza è un segnale di continuità e fiducia da parte degli elettori, che hanno scelto di premiare il suo operato e la sua visione per il futuro di Salvitelle.Francesco Perretta, l’avversario sconfitto, aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco durante l’ultimo mandato. Tuttavia, aveva deciso di distaccarsi dalla maggioranza di Scelza per intraprendere un percorso elettorale indipendente, fondando la lista “Insieme per Salvitelle”.

Nonostante il tentativo di proporre un’alternativa all’attuale amministrazione, Perretta non è riuscito a conquistare un numero sufficiente di consensi per ottenere la carica di sindaco.Maria Antonietta Scelza ha ringraziato tutti i cittadini per la fiducia accordatale e ha ribadito il suo impegno a lavorare per il bene della comunità. “Questa vittoria è un segno della fiducia che i cittadini ripongono nel nostro operato. Continueremo a lavorare con dedizione e impegno per migliorare Salvitelle e rendere il nostro comune un luogo sempre più vivibile e accogliente”, ha dichiarato il sindaco riconfermato.

La vittoria di Scelza rappresenta non solo una conferma del lavoro svolto finora, ma anche una sfida a proseguire sulla strada intrapresa, affrontando con determinazione le problematiche e le opportunità che si presenteranno nei prossimi anni.

I cittadini di Salvitelle attendono ora con interesse le prossime mosse della nuova amministrazione, nella speranza che le promesse fatte in campagna elettorale si traducano in azioni concrete e positive per la comunità.