Tragedia a Sapri, accusa malore in spiaggia e muore. Era il magazziniere della Salernitana

Tragedia questa mattina sulla spiaggia del lungomare di Sapri, – come riporta Saprilive – dove un uomo del posto è morto in spiaggia a causa di un arresto cardiaco. Si tratta di Gerardo Salvucci, 56 anni, molto conosciuto in città e in tutto l’ambiente sportivo salernitano per essere uno dei magazzinieri della Salernitana.

Salvucci si era recato in spiaggia, come faceva tutte le mattine in questo periodo di relax con il campionato fermo. Dopo aver fatto un bagno si è messo a leggere il giornale per poi addormentarsi. Un bagnante si è accorto dopo un po’ che qualcosa non andava, e vedendolo immobile si è avvicinato ma probabilmente l’uomo era già morto. Inutile seppur tempestivo il soccorso dei medici del 118 che hanno provato in tutti i modi di rianimare il 56enne.