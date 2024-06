Vittoria schiacciante per Domenico Cartolano a Sala Consilina con 5.492 voti

I numeri delle ultime elezioni amministrative che si sono tenute a Sala Consilina l’8 e il 9 giugno non lasciano alcun dubbio su chi sarà il nuovo sindaco: Domenico Cartolano. Fin dai primi momenti degli scrutini delle votazioni, che si sono svolti all’istituto “G. Camera” del centro cittadino, la lista “Impegno per Sala” ha avuto la meglio rispetto alla lista “Ama sala”, capitanata da Michele Galiano.

Già verso le prime ore del pomeriggio si è definita una netta differenza numerica tra le due compagini con la chiusura delle prime sezioni. Nelle sezioni 1 e 2 la lista di Domenico Cartolano ha ottenuto, rispettivamente, un totale di 245 e 257 voti, mentre quella di Michele Galiano si è fermata a 52 e 57 voti. Molto simili sono stati poi i risultati nelle altre sezioni del seggio (3,4,5,6 e 7).

Non a caso il risultato finale è stato di 5.492 voti per Domenico Cartolano e la sua lista e 1.370 voti per Michele Galiano. Nello specifico tra i primi cinque posti della lista di Cartolano troviamo: Bartolomeo (Bartolo) Lettieri con 1.062 voti, Teresa Paladino con 883 voti, Josefhamari (Jose) Biscotti con 690 voti, Domenica (Mimma) Ferrari con 585 voti e Antonio (Tonino) Santarsiere con 563 voti. A seguire entreranno a far parte del consiglio comunale anche Amedeo De Maio, Luca Andresano, Alessandro Carrazza, Rosa Mega, Antonietta Cirone e Nicola Rosciano. Ma come ha affermato anche Cartolano “tutti coloro che si sono candidati avranno un posto e avranno voce nella nuova amministrazione”.

Bartolo Lettieri è stato già assessore sotto la guida del sindaco uscente, Francesco Cavallone, a partire dal 2019 ed è molto noto nella cittadina del Vallo di Diano per la conduzione della campagna vaccinale contro il Covid-19 che lo ha visto scendere in campo in prima linea per assicurare ai cittadini un servizio indispensabile per uscire dalla pandemia. Anche Teresa Paladino non è un volto nuovo per la politica salese, infatti ha ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza negli ultimi cinque anni. Jose Biscotti, invece, è alla sua prima esperienza politica ma ha alle spalle una grande esperienza in diversi ambiti del sociale. Mimma Ferrari, invece, è stata già assessore per la pubblica istruzione e le politiche sociali dal 2014 al 2019 con il gruppo guidato da Francesco Cavallone ed è stata segretaria del PD dal 2021 al 2024. Infine, troviamo Tonino Santarsiere, anch’egli tra le fila dei consiglieri di minoranza negli ultimi cinque anni.

Il candidato sindaco di “Impegno per Sala”, invece, vanta una lunga e grande esperienza nell’ambito politico essendo stato già assessore e vicesindaco e avendo ricoperto il ruolo di consigliere capogruppo della minoranza per il gruppo “Salesi”. Una volta appurato l’esito delle votazioni e, dunque, la vittoria, Domenico Cartolano ha affermato ai nostri microfoni: “Il risultato è andato al di là delle nostre aspettative. Ringrazio i salesi per la fiducia e ringrazio Michele Galiano che mi ha chiamato per farmi i suoi auguri perché è vero che la politica divide ma i rapporti personali, la stima e l’amicizia restano. Ritengo che Michele sia una persona valida per poter sedere tra i banchi dell’opposizione e da parte nostra ci saranno sempre le porte aperte per le iniziative proposte per il bene di Sala Consilina. Il nostro obiettivo adesso è lavorare e farlo con tanta umiltà.”

Oltre a Michele Galiano come consiglieri di opposizione per i prossimi cinque anni ci saranno Francesco Bellomo, Brigida Pierri, Vincenzo Lovaglio e Claudio Tafuri.

A congratularsi con il nuovo sindaco di Sala Consilina sono stati tantissimi cittadini, i familiari e anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che ha festeggiato con Cartolano la sua vittoria.

La proclamazione ufficiale della nuova giunta comunale si svolgerà alle ore 12.00.