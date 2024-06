A Salerno si parla di “Impatto dell’innovazione tecnologica sulla sicurezza delle cure”

L’Azienda Sanitaria di Salerno patrocina e contribuisce a realizzare, insieme alla AIIC – Associazione Italiana d’Ingegneria Clinica, l’evento che si terrà domani, dal titolo “L’impatto dell’innovazione tecnologica sulla sicurezza delle cure”.

La giornata, organizzata al Saint Joseph di Salerno, darà modo di rappresentare l’evoluzione di una figura professionale e multidisciplinare che in questi anni ha assunto sempre più rilevanza nei processi sanitari, e che è ormai determinante all’interno del complesso ecosistema dei servizi assistenziali e di cura che integra e mescola le esigenze cliniche, le analisi tecniche e le procedure amministrative.

Tanti gli interventi in programma, che rappresenteranno le attività aziendali in cui gli ingegneri clinici sono impegnati e le best practice della regione Campania in tema di programmazione e utilizzo dei fondi europei per il rinnovamento tecnologico. L’evento formativo coinvolge inoltre figure di tipo amministrativo, figure di tipo tecnico, il personale medico quale utilizzatore finale delle tecnologie, oltre che gli operatori economici.

Nell’ultimo periodo, infatti, tutti gli Enti sanitari della Regione Campania hanno avuto la grande opportunità di poter usufruire di finanziamenti regionali per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali, per cui le Aziende, anche tramite gli ingegneri clinici, si sono ritrovate ad affrontare in prima linea un’enorme sfida temporale, al fine di concretizzare tutti gli acquisti nei termini previsti.

Per la ASL Salerno, aprirà i lavori il Direttore Generale, Gennaro Sosto, oltre che il presidente della AIIC, Umberto Nocco e il Direttore Generale dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Vincenzo D’Amato. Parteciperanno anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri con il Presidente Giovanni D’Angelo e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il presidente Raffaele Tarateta.

Sono previsti i contributi del Direttore Amministrativo, Germano Perito che tratterà del rapporto tra innovazione, sicurezza e qualità delle cure e sostenibilità economico-finanziaria, della responsabile dell’Ingegneria clinica aziendale, l’ingegnera Francesca Perrina che rappresenterà le buone pratiche della ASL in tema di innovazione tecnologica. In programma anche gli interventi di Vanessa Mazziotti (Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi ed Economato ASL Salerno), di Anna Bellissimo (Direttore UOC Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico), di Luigi Gallo (Responsabile UOSD Anestesia e TIPO PO “San Luca” – ASL Salerno) e di Fernando Chiumiento (Direttore Dipartimento Integrato dell’Emergenza e delle Reti Tempo Dipendenti – ASL Salerno).