Da Sala Consilina il “Migliore” giocatore dell’Under 19 della Salernitana

Nascere con la passione per il calcio nel sangue è un dono raro, ma per Lorenzo Migliore, classe 2007 e nativo di Sala Consilina, è stata una realtà fin dai primi passi. Un vero talento che ha dimostrato la sua bravura per ben cinque anni consecutivi nelle giovanili della Salernitana.

Fin da piccolissimo, Lorenzo ha calcato i campi da gioco con determinazione e passione. Tuttavia, la svolta decisiva è avvenuta nel 2019, quando è stato scelto per far parte della Salernitana under 13 a soli 12 anni. Da quel momento in poi, è stato confermato anno dopo anno, facendo parte delle selezioni under 13/14/15/16/17 della prestigiosa società granata.

“È stato un percorso emozionante per me – ha dichiarato Lorenzo – mi sono allenato in un ambiente estremamente professionale, guidato da allenatori preparati, e ho avuto l’opportunità di confrontarmi con squadre di grande prestigio come Roma, Lazio, Napoli, Empoli e Fiorentina nella categoria under 17. Ma sono stati anche anni di sacrifici e rinunce: per tre anni ho viaggiato da Sala a Salerno cinque giorni alla settimana, studiando e pranzando in auto; negli ultimi due anni, mi sono trasferito a Salerno, rinunciando alle comodità di casa.”

La riconferma per il sesto anno consecutivo nella Primavera della Salernitana rappresenta una grande soddisfazione per Lorenzo Migliore. “Sono grato perché tutti i sacrifici degli ultimi 5 anni stanno dando i loro frutti – ha aggiunto il giovane calciatore è un onore poter continuare questo percorso, ma sono consapevole che non ho ancora fatto nulla. Questo è solo l’inizio di un cammino duro ma meraviglioso, che spero mi possa portare all’esordio in prima squadra e alla realizzazione del mio sogno.”

Lorenzo Migliore incarna la determinazione, la passione e la costanza necessarie per emergere nel mondo del calcio professionistico. Con il suo impegno e la sua resilienza, si apre davanti a lui un futuro luminoso e ricco di promesse.