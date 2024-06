I locali antistanti la Certosa sono andati in affitto. Ecco chi ha ottenuto l’assegnazione

Sono stati pubblicati gli assegnatari dei locali antistanti la Certosa di San Lorenzo a Padula (gli ex uffici della Comunità montana) che il Comune guidato dalla sindaca Michela Cimino ha deciso di assegnare con canone annuo. Per ora sono noti gli assegnatari dei due locali più grandi. Il Piano terra, composto da più vani, di 402 metri quadrati va alla cooperativa il Sentiero con un canone annuo di 30mila euro circa. Il locale posto al piano primo, di

di 437 metri quadrati va al Tertium Millennium per un canone annuo pari ad € 31.556.

Sono in corso alcuni adempimenti infine per il lotto 1, di dimensioni più piccole e a breve si saprà a chi verrà assegnato. Occorre anche ricordare che un’altra area della Certosa è gestito, per canone annuo di circa 13mila euro dai Monaci digitali.