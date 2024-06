Al via il Campionato nazionale di vela Ilca Master a Sapri

Nella baia di Sapri è aperto il campionato nazionale di Vela Ilca Master. Presenti all’evento circa cento atleti provenienti da tutta Italia che si sono dati battaglia nella prima giornata del campionato nazionale Master di vela nelle classi Ilca 6 maschile e femminile e ILCA7. A gareggiare un velista d’eccezione: il sindaco di Sapri Antonio Gentile. La baia di Sapri puntellata da tante vele, hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo indimenticabile. Tre prove previste per gli ILCA7 che completano il programma, mentre solo due per gli ILCA6, otto prove in programma fino a domenica 16 giugno: giornata conclusiva. A comandare la classifica provvisoria, nell’Ilca 7 , dopo le 3 regate disputate, è Stefano Meciani. In seconda posizione Antonio Petroli davanti ad Andrea Airo. Elisa Boschin, invece, è in testa alla classe Ilca 6 su Roberto Giacalone e Nello Oliviero.

Molto commovente il momento dell’alzabandiera ufficiale con i vessilli di Sapri Città della Vela e del Mare, progetto della Federvela Campania ideato con i circoli organizzatori di eventi nazionali ed internazionali per valorizzare il mare e la costa campana. Nel programma sono intervenuti il sindaco di Sapri Antonio Gentile, del presidente del Comitato V Zona Campania della Fiv Francesco Lo Schiavo e di Leonardo Pascarella, presidente del Circolo nautico di Sapri, che ha organizzato questo evento , tre giorni di regate con i patrocini del Comune di Sapri, della Regione

Campania, del Flag “I porti di Velia”, della Proloco di Sapri e di Confesercenti Salerno

e con il coinvolgimento del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP.