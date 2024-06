”Tracce di me” le opere di Pasquale Corvino in mostra alla Fornace Falcone di Eboli

Le opere dell’acclamato artista valdianese Pasquale Corvino saranno protagoniste della prossima rassegna “Materie 10” all’interno delle sale espositive della galleria d’arte “Fornace Falcone” di Valerio Falcone sita nell’Outlet Cilento di Eboli. “Tracce di me” è il titolo della mostra, che verrà inaugurata il prossimo sabato 22 Giugno e rimarrà aperta e visitabile per circa un mese. Nella serata di vernissage, che prenderà il via a partire dalle 18, interverranno oltre all’artista Pasquale Corvino e a Valerio Falcone anche la critica e storica dell’arte Antonella Nigro, curatrice della mostra.

“La ricca ricerca dell’artista – dichiara la dottoressa Nigro -, seppur variegata, si fonda sostanzialmente sull’Informale, preferendo tale linguaggio espressivo ad altri. La linea d’indagine risulta così fedele ad un sentire legato all’inconscio, al profondo, alla memoria e all’intuizione, che si esprime dapprima attraverso l’istintualità della scelta cromatica, successivamente calibrata nelle tonalità, nelle variazioni e nei dinamismi.”

“Sarà un melting pot di emozioni mai comuni” commenta Pasquale Corvino, artista, architetto e interior designer molto affermato, non solo nel suo territorio di origine, ma anche nel resto d’Italia e all’estero per lo stile originale delle sue creazioni, scelte ed esposte già in numerose mostre personali e collettive.

Soggetto delle opere realizzate per la mostra alla fornace sono i Fiori del Cilento che, “trascendono e trasmutano, ma non perdono la loro configurazione analizzata, come sostiene la dottoressa Nigro, secondo una logica non naturalistica, ma neppure estremamente concettuale e astratta”.