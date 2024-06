Domani al “Corcione”di Padula, l’inizio della II° edizione della “ValloWeb Cup”

Si aprirà ufficialmente domani, martedì 25 giugno, la seconda edizione del torneo di calciotto “ValloWeb Cup”, dedicato ad aziende e categorie professionali del Vallo di Diano.

L’evento, denominato “ValloWeb Cup”, è organizzato dall’Asd Padula Tonino Paolini in collaborazione con il ValloWeb Digital Innovation Hub. Le squadre partecipanti, composte da colleghi si sfideranno a calciotto presso lo stadio Antonio Corcione, situato adiacente alla Certosa di Padula.

Il torneo “ValloWeb Cup” è un evento aziendale di calcio a 8 che ha l’obiettivo di promuovere lo spirito di squadra e la collaborazione tra le aziende partecipanti. Ma non solo: rappresenta anche un’ottima opportunità per fare networking, migliorando la visibilità e la reputazione delle aziende coinvolte. Partecipare al torneo stimola la motivazione e l’entusiasmo tra i dipendenti, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più positivo e produttivo.

Le partite si svolgeranno nell’arco di circa un mese, con un programma che prevede 2-3 partite ogni sera dopo le ore 20.00, per agevolare la presenza di tutti i partecipanti. Non si giocherà nei giorni prefestivi e festivi.

La “ValloWeb Cup” si configura così come un evento sportivo e sociale di grande importanza per il territorio del Vallo di Diano, favorendo non solo l’attività fisica e il divertimento, ma anche la creazione di nuove relazioni professionali e il rafforzamento dei legami aziendali .