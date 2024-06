Incendio a Padula: furgone da cantiere prende fuoco. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di paura questo pomeriggio a Padula, dove un furgone che trasportava pannelli di polistirolo ha preso fuoco mentre transitava lungo la strada provinciale, nelle vicinanze della pista ciclabile.

La tragedia è stata evitata grazie alla prontezza degli occupanti del furgone, che si sono immediatamente accorti dell’incendio e hanno allertato i soccorsi. Le cause delle fiamme sono ancora oggetto di indagine da parte dei tecnici, ma si ipotizza un cortocircuito dovuto a un problema con un tubo elettrico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, diretti dal Caposquadra Massimo Avossa e dal Caporeparto Bruno Ernesto. In pochi minuti, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, evitando così ulteriori danni. Il loro intervento è stato decisivo per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica hanno richiesto inizialmente la chiusura della strada, gestita dalla Polizia Municipale di Padula. La presenza della Polizia Municipale è stata fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere ai vigili del fuoco di operare senza ulteriori rischi. Presente anche l’Arechi Multiservice Ditta Paciello di Sassano per ripulire la strada dal riversamento di olio e benzina a causa dell’incendio.

Le indagini sono tuttora in corso per stabilire con certezza le cause di quanto accaduto.