Luciano Antonelli, l’allenatore argentino noto come ‘Figu’, guiderà la Feldi Eboli nella prossima stagione

Luciano Nicolas Antonelli, noto anche come “Figu”, sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra della Feldi Eboli per la stagione sportiva 2024/2025.

Nato il 14 luglio 1979 a Buenos Aires, l’allenatore argentino ha avuto un percorso ricco di successi sia come giocatore nel calcio a 5 italiano sia come tecnico in patria. Dopo aver giocato per squadre italiane di prestigio come Arzignano Grifo, Luparense, Perugia, Ancona e Cogianco Genzano, Antonelli ha fatto ritorno in Argentina nel 2014 per intraprendere la carriera da allenatore.

La sua esperienza al San Lorenzo, prima come vice e poi come allenatore della prima squadra, è stata coronata da numerosi trionfi, tra cui vittorie in tornei nazionali e internazionali che lo hanno consacrato come uno dei migliori tecnici del Sud America e del mondo.

La scelta di Antonelli come allenatore della Feldi Eboli rappresenta un passo importante per il club, desideroso di continuare a crescere e a migliorarsi stagione dopo stagione. Il nuovo tecnico si è mostrato entusiasta di abbracciare questa nuova sfida in Italia, consapevole delle responsabilità e dell’ambizioso progetto della società.

Con il suo approccio professionale e motivato, Antonelli punta a portare la sua esperienza e le sue idee alla nuova squadra, mantenendo un forte legame con i tifosi e lavorando con positività, allegria e disciplina. Il presidente della Feldi Eboli, Gaetano Di Domenico, ha accolto il tecnico argentino con entusiasmo, sottolineando la sua capacità di far crescere i giocatori e la compatibilità con gli obiettivi del club.

Con l’arrivo di Luciano Antonelli, la Feldi Eboli si prepara a vivere una nuova emozionante stagione, pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sotto la guida di un allenatore di grande talento e passione.