Salerno: nuove sospensioni idriche

Continuano i disagi per i cittadini di Salerno città: Salerno Sistemi ha comunicato tre nuove giornate di sospensione idrica, che questa volta coinvolge i quartieri delle aree collinari, per undici ore, sperando che non si verifichino imprevisti che impediscano di rispettare la tempistica programmata.

In fase di ripristino del servizio l’acqua potrebbe apparire leggermente torbida: Salerno Sistemi raccomanda all’utenza di far scorrere sufficientemente il flusso finché non tornerà limpida.

L’opera che sta compiendo l’azienda idrica del capoluogo è volta a ridurre le perdite d’acqua nella rete di distribuzione: dunque implica interventi, digitalizzazione e monitoraggio.

Mercoledì 26 Giugno 2024 dalle 9:00 fino alle 20:00, il servizio idrico sarà sospeso alle seguenti strade (e traverse limitrofe):

Via Casa Manzo (dal civico 1 al 17A)

Via Panoramica (dal civico 25G al 37)

Via Giovi Bottiglieri (civici 1 e 2)

Via Casa Marsilia e zone limitrofe

Giovedì 27 Giugno 2024 dalle 9:00 fino alle 20:00, il servizio idrico sarà sospeso alle seguenti strade (e traverse limitrofe):

Via Piegolelle

Via M. Iervolino

Via Monte Bellara

Via delle Colline

Via Giovi Bottiglieri

Via V. Sabatino

Via San Nicola di Giovi

Via Casa Cuonti

Via Casa Vicinanza Giovi San Nicola

Via Carosello

Via Casa Sapere

Via Monte di Giovi Bottiglieri

Via Casa Basso

Via I. Matarazzo

Via Zoccoli

Venerdì 28 Giugno 2024 dalle 9:00 fino alle 13:00, il servizio idrico sarà sospeso alle seguenti strade (e traverse limitrofe):

Via Casa Stanzione (per interventi programmati all’interno del Serbatoio Casa Stanzione)

Barbara Kornfeld