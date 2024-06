“Te Quiero”, ecco l’inedito del producer Carlo Cardiello dalle armonie e sonorità irresistibili

A soli vent’anni Carlo Cardiello, in arte Carlè, originario di San Pietro al Tanagro, debutterà il prossimo 28 giugno con il brano “Te quiero”, un mix vibrante di latino e house music con trombe di sottofondo a conferire quel ritmo groovy e un tono accattivante all’intera narrazione musicale.

Nato con la passione per la musica, Carlo si è sempre dilettato a selezionare i pezzi da ascoltare su Youtube alle feste di compleanno dei suoi amici quando non aveva ancora a disposizione una consolle tutta sua. Tre anni fa, poi, la svolta: “sono riuscito a comprare la prima consolle con i miei risparmi, ricordo ancora l’emozione nel tirarla fuori dalla carta”- ha raccontato il giovane produttore. Da quel giorno, con tanta dedizione e forte dell’incrollabile passione per i dischi, ha iniziato a muovere i primi passi guardando tutorial sul web e frequentando il club del suo paese che spesso ospitava alcuni fra i più grandi dj della scena contemporanea. Da allora, ha trovato il suo posto preferito: tutti i sabati dietro alla consolle con l’amico Lello, ammirando ed emulando il suo modo di muoversi, di scegliere le tracce da passare, le tecniche di mixaggio.

Risale a un anno fa il suo percorso da produttore musicale con la Wared Academy, grazie alla quale ha avuto occasione di collaborare con professionisti del calibro di Luca Marchese, importante spalla nella creazione dell’inedito in uscita tra qualche giorno. “Com’è stato lavorare alla tua opera prima?” “Ho impiegato mesi e mesi di sessioni settimanali per produrre il brano, non mi sembrava mai completo e soddisfacente. Con speranze assai ridotte date l’inesperienza e la giovane età, abbiamo tuttavia deciso di inviarlo a varie etichette discografiche e, nel giro di pochissimo tempo, mi ha risposto una tra le migliori etichette in Europa nel genere Tech/Latin House”- ha raccontato pieno di emozione e orgoglio il giovane talento valdianese.

Attesa, dunque, per “Te Quiero” fuori su Spotify, Sound Cloud, Youtube e Beat Port questo venerdì 28 giugno e per quella che- ci assicura Carlè “sarà una vera e propria irresistibile esperienza d’ascolto”.