Caserta città inclusiva senza barriere architettoniche

Inizieranno a settembre 2024 i lavori per rendere la sede del comune di Caserta, in Piazza Vanvitelli, totalmente privo di barriere architettoniche e fruibile sia dai disabili che dagli ipovedenti.

Il sindaco, Carlo Marino, sottolinea che era un progetto atteso da tempo. Gli fa eco Antonio Crocco, Disability Manager istituzionale che precisa che l’obiettivo generale è rendere la città pienamente inclusiva, favorendo l’uguaglianza.

Per farlo verranno predisposti percorsi tattili per gli ipovedenti, nuovi marciapiedi, abbattimento degli ostacoli per i disabili dentro e fuori l’edificio, ascensori, bagni attrezzati per i portatori di handicap.

L’intervento – da realizzare con duecentotrentaquattro mila euro di fondi PR FERS Campania – rientra nel macro progetto che prevede l’adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) da parte dei Comuni.

A breve verrà disposto il bando di gara per la realizzazione dei lavori.

