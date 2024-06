“Diano e Alburni, tra natura, arte e cultura”. Tre appuntamenti a Sant’Arsenio, Polla e Monte San Giacomo

Tutto pronto per “Diano e Alburni, tra natura, arte e cultura”, l’evento che porta la firma della cooperativa il Sentiero. Natura, arte e cultura sono il filo conduttore che lega i comuni di Petina, Atena Lucana, Monte San Giacomo, Polla e Sant’Arsenio nell’ambito del progetto Borghi, Salute e Benessere ideato dalla Regione Campania e da Scabec.

C’è quindi attesa per gli appuntamenti per il prossimo fine settimana. Si parte sabato 29 giugno da Sant’Arsenio, con un appuntamento per i più piccoli in piazza Domenico Pica. Dalle 19 alle 21 tanto divertimento assicurato con palloncini, costruzioni lego e magic live show. A seguire degustazioni di prodotti tipici locali e dalle 22 musica e balli popolari in piazza con “Taranta Project”.

Il giorno successivo doppio appuntamento a Polla e Monte San Giacomo. A Polla, in piazza Antonio Forte dalle 19 alle 21 Spettacoli di Artisti di strada e a seguire degustazioni di piatti tipici locali e concerto dei Taranta Project. Sempre domenica 30 la Villa Comunale di Monte San Giacomo ospita uno spazio bimbi con musica e palloncini, e poi cibo e musica con “The Kiepo”.