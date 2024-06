Incendio avvolge un fienile a Pontecagnano: in fumo decine di rotoballe di fieno

La notte scorsa, a Sant’Antonio di Pontecagnano, si è verificato un incendio che ha coinvolto un fienile di un’azienda agricola locale. I Vigili del Fuoco di Salerno sono stati allertati intorno all’1:30, quando una densa nube di fumo era visibile da diverse centinaia di metri di distanza dal centro del paese.

Dopo una ricerca accurata, i soccorritori sono riusciti a individuare l’origine del fuoco: un capannone contenente rotoballe di fieno è andato completamente distrutto per cause ancora da accertare. È stata necessaria l’intervento di diverse squadre di soccorso, inclusa una squadra da Salerno con supporto di un’autobotte, una squadra da Giffoni e un’altra autobotte proveniente da Eboli. Fortunatamente, non si segnalano feriti né danni a persone, ma i danni materiali sono significativi.

Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell’incendio e saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire cosa abbia scatenato le fiamme.