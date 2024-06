Tentato furto a Polla, ladri messi in fuga dalla Polizia locale. Bottino abbandonato

Nuovamente ladri in azione a Polla. Stavolta però, si tratta di un tentato furto perché i malviventi sono stati messi in fuga e hanno lasciato il bottino (nella foto) per strada grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia locale. Qualcuno ha visto delle persone sospette aggirarsi nei pressi di un’abitazione e ha avvertito le forze dell’ordine e l’assessore con deleghe alla Polizia locale, Vincenzo Giuliano che ha tempestivamente girato la segnalazione alla Polizia Locale che da tempo sta effettuando controlli anche contro i furti sul territorio. All’arrivo della pattuglia della Polizia Locale al comando del capitano Andrea Santoro, i ladri si sono dati alla fuga ed hanno abbandonato la refurtiva.

Gli agenti hanno allertato i proprietari e quando questi sono giunti sul posto, gli agenti Fabio Sarno e Davide Masi sono entrati armi in pugno ed hanno ispezionato l’abitazione con circospezione temendo ancora la presenza dei malviventi nell’edificio. Appurato che non vi fosse nessuno hanno fatto entrare i proprietari. In seguito sono giunti a supporto anche i Carabinieri da Sala Consilina. Indagini in corso per risalire all’identità dei malviventi.