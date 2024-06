Valentina Mastrangelo protagonista della prima mondiale di “Falso tradimento”

Sarà Valentina Mastrangelo, il soprano valdianese, la grande protagonista dell’inaugurazione della stagione lirica 2024 in Sardegna. L’Ente de Carolis di Sassari punta su una produzione in prima mondiale “Falso tradimento” firmato da un compositore contemporaneo noto e stimato come Marco Tutino e sulla Mastrangelo per una prima mondiale.

L’opera andrà in scena al Comunale di Sassari il 28 giugno alle 20,30 e domenica 30 giugno alle 18,30. A dirigere l’Orchestra del de Carolis sarà Beatrice Venezi. Maestro del coro del De Carolis: Francesca Tosi. La regia, le scene e i costumi saranno curati da un altro artista di fama Hugo de Ana. Valentina Mastrangelo interpreterà il ruolo di Lola, la grande protagonista dello spettacolo.

Il libretto di Luca Rossi e Wolfgangaendeler racconta l’ammutinamento di Kiel che coinvolse gli equipaggi della marina imperiale tedesca il 3 novembre 1918, verso la fine della prima guerra mondiale. Un frammento di storia contemporanea, in cui si intrecciano eroismo, passione e tradimento, nel racconto di quella scintilla di ribellione che si estenderà poi a tutta la Germania e porterà alla repubblica di Weimar.

Tra i tanti temi che si intrecciano e riempiono di spunti molteplici la narrazione “Falso tradimento” racconta la ribellione al meccanismo della guerra, una delle tante guerre che l’umanità ha combattuto e drammaticamente combatte anche oggi. L’opera lirica invita così il pubblico non solo ad incontrare nuove trame e nuovi spartiti ma anche a riflettere sulle vicende della contemporaneità.