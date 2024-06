Ad Auletta accolto dalla comunità il Vescovo Andrea Bellandi per la visita pastorale sinodale 

La comunità di Auletta ha accolto Monsignor Andrea Bellandi, il Vescovo della Diocesi di Salerno-Campagna -Acerno. La visita pastorale sinodale ha previsto nella giornata di ieri l’accoglienza del Vescovo presso la Chiesa Madre e l’incontro con i collaboratori. Il programma, poi, prevede l’incontro con la Comunità e le Associazioni presso la Chiesa Madre per venerdì 28 giugno alle ore 20:00 e infine la Santa Messa conclusiva in programma per sabato 29 giugno alle ore 19:30.

Lo strumento della Visita Pastorale ha come obiettivo il richiamo dei fedeli al rinnovamento della fede cristiana e ad un’azione apostolica più intensa e completa affinché i fedeli possano vedere nella Chiesa del Signore un luogo aperto e dove tutti si sentano a casa partecipando alla vita cristiana. La giornata di mercoledì ha visto una grande partecipazione ed emozione da parte della comunità aulettese. Presenti alla cerimonia anche il Parroco Don Vincenzo Addesso, il primo cittadino di Auletta Antonio Caggiano, il vice sindaco Gerardo De Maffutiis e il Comitato Festa di San Donato.