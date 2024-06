Sala Consilina: si insedia l’amministrazione del sindaco Domenico Cartolano

Si è tenuta ieri, a Sala Consilina, la cerimonia di insediamento della nuova Amministrazione comunale, guidata dal neo eletto sindaco Domenico Cartolano. Nelle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, Cartolano, alla guida della lista “Impegno per Sala”, ha trionfato con un ampio margine di vantaggio su Michele Galiano, candidato della lista “Ama Sala”.

Durante la cerimonia di insediamento, un emozionato Cartolano ha ringraziato calorosamente consiglieri, cittadini e Forze dell’Ordine per il loro supporto. Ha inoltre sottolineato la sua intenzione di collaborare con il gruppo di opposizione, auspicando un percorso amministrativo chiaro e condiviso per il bene della comunità. Cartolano ha annunciato che incontrerà il Prefetto di Salerno per richiedere un aumento del personale della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, attualmente in sottorganico.

Le parole del sindaco sono state accolte positivamente anche dall’altro candidato sindaco, Michele Galiano, che ha espresso la speranza che il rispetto per le minoranze diventi una prassi consolidata, differente dal passato. Galiano ha promesso un’opposizione costruttiva, orientata al bene del paese.

Il primo Consiglio comunale ha visto Cartolano giurare sulla Costituzione Italiana e indossare la fascia tricolore, formalizzando così il suo ruolo di sindaco. Successivamente, ha presentato la Giunta e le rispettive deleghe che vede, Bartolo Lettieri come vicesindaco con deleghe a Lavori pubblici, Viabilità, Personale e Sanità; Teresa Paladino con deleghe a Politiche ambientali, Sviluppo sostenibile e Assetto del territorio; Josefhmari Biscotti con deleghe a Spettacolo, Turismo, Cultura e Pari opportunità; Domenica Ferrari con deleghe a Politiche dell’infanzia, Pubblica istruzione ed Edilizia scolastica; e Amedeo De Maio con deleghe a Rigenerazione urbana, Patrimonio, Commercio, Arti, servizi e professioni, Mobilità urbana e Agricoltura.Il Consiglio comunale comprende i consiglieri di opposizione Francesco Bellomo, Brigida Pierri, Claudio Tafuri e Vincenzo Lovaglio.

Sono stati inoltre eletti i membri della commissione elettorale comunale. Per la maggioranza, i componenti effettivi sono Nicola Rosciano e Antonietta Cirone, mentre per la minoranza è stata eletta Brigida Pierri. Tra i supplenti figurano Alessandro Carrazza, Antonio Santarsiere e Claudio Tafuri.

Per la commissione degli elenchi dei giudici popolari sono stati scelti Rosa Mega per la maggioranza e Vincenzo Lovaglio per l’opposizione. Antonio Santarsiere è stato nominato Presidente del Consiglio.Alla cerimonia ha partecipato anche Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva, che ha portato il suo saluto istituzionale.

Con questa nuova Amministrazione, Sala Consilina si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovato impegno e spirito di collaborazione.

Dopo la cerimonia i festeggiamenti in piazza a Sala Consilina che hanno visto la presenza anche di numerosi amministratori del Vallo di Diano e del Tanagro.