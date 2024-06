È Giovanni Calandriello il nuovo Presidente della Pro Loco di Sassano

Il giovane imprenditore Giovanni Calandriello è stato nominato nuovo presidente della Pro Loco di Sassano, subentrando ad Antonello Aumenta che ha deciso di dimettersi per motivi personali. Giovanni 30enne del posto, si è sempre distinto per il suo impegno nel sociale e nell’associazionismo, sin dall’adolescenza.

“Nel ricevere questo incarico sono onorato e grato a tutti i miei amici della Pro Loco”, ha commentato Giovanni. “La Pro Loco di Sassano continuerà a lavorare incessantemente per creare nuove iniziative che possano valorizzare la nostra comunità. Il nostro obiettivo sarà migliorare costantemente, coinvolgendo anche le altre associazioni del territorio e tutti i soci che da trent’anni sostengono il nostro sodalizio.”

Il nuovo direttivo della Pro Loco è composto da Felicia Sarto e Rosa Pascuccio come Vice Presidentesse, Mina Biancamano in qualità di segretaria, Maria Ricciardone come tesoriere, ed infine Michele D’Alessio, Luigi Di Miele, Rosa Orlando e Giusy Ferzola.

Con la nomina di Giovanni Calandriello alla presidenza, la Pro Loco di Sassano si prepara a un nuovo capitolo ricco di entusiasmo, energie fresche e progetti ambiziosi per la crescita e lo sviluppo del paese.