Colpo al nido di Sassano, Tommaso Pellegrino: “un atto vile ed ignobile”

Mercoledì scorso presso l’Asilo Nido di Silla di Sassano si è registrato un fatto spiacevole e dannoso nei confronti delle educatrici del Nido. Dopo la festa di fine anno educativo tenutasi all’aperto presso la Villa Comunale “P.Borsellino” le educatrici ritornando in struttura si sono rese conto di essere state private dei loro portafogli. Tommaso Pellegrino, consigliere regionale, in un post sui social esprime la sua profonda vicinanza all’educatrici del Nido definendo questo gesto ‘un atto vile e ignobile’.

“È con profonda indignazione che ho appreso la notizia del vile furto avvenuto presso l’asilo nido di Sassano. Durante un momento di gioia e spensieratezza, mentre le maestre accompagnavano i bambini nel parco giochi, ignobili individui hanno approfittato della situazione per rubare i loro portafogli. Questo atto vile – ha scritto Pellegrino – non solo ha colpito delle lavoratrici che ogni giorno si prendono cura dei nostri bambini, ma ha anche violato un luogo che dovrebbe essere sinonimo di sicurezza e fiducia. È inaccettabile che chi dedica la propria vita all’educazione e alla crescita dei più piccoli debba subire un simile oltraggio. Auspico che le autorità competenti agiscano rapidamente per trovare i responsabili e che la comunità di Sassano si unisca per sostenere le maestre in questo momento difficile. La nostra solidarietà – ha concluso – è fondamentale per riaffermare i valori di rispetto e sicurezza che dovrebbero sempre prevalere.”

Mariela D’Elia