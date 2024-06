Controlli dei carabinieri a Sapri, 4 denunce per guida sotto effetto di droga e alcol

Durante la notte a Sapri, un’operazione di controllo intensificato del territorio condotta dai carabinieri, sotto la guida del capitano Francesco Fedocci, ha portato alla denuncia di quattro persone e all’elevazione di contravvenzioni per diverse infrazioni al Codice della Strada.

Tra le violazioni riscontrate, due persone sono state denunciate per guida sotto effetto di droga, altre due per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, sono stati riscontrati diversi casi di mancato uso delle cinture di sicurezza, per i quali sono state elevate cinque contravvenzioni, così come quattro per revisione scaduta e tre per uso del cellulare alla guida.

Nell’ambito dell’operazione, sono stati sequestrati tre veicoli privi di assicurazione e alcuni motocicli poiché i conducenti non indossavano il casco. Due persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di eroina.

Complessivamente, durante i controlli sono stati verificati 52 veicoli e ispezionate 90 persone.