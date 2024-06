Dimentica il figlio in auto al Centro Commerciale di Eboli

Momenti di panico, questa mattina, presso il parcheggio del centro commerciale “Le Bolle” ad Eboli. Una donna dimentica il figlio in auto da solo; a dare l’allarme alcuni passanti che si sono accorti della difficoltà del piccolo in macchina sotto al caldo per diversi minuti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno provveduto nell’immediato a rintracciare la madre che si trovava all’interno del centro commerciale per delle commissioni.

Un episodio che non ha avuto ripercussioni gravi in quanto il bimbo è stato liberato immediatamente ma la donna ora rischia una denuncia penale per abbandono di minori.

Mariela D’Elia