Il primo luglio scatta a Polla il nuovo piano traffico. Ecco le novità. Giuliano: “Pronti a collaborare”

Tutto pronto – con qualche ansia per i cittadini – per il nuovo piano viabilità a Polla con l’inserimento di alcuni sensi unici e delle limitazioni e dei cambiamenti. Si parte il primo luglio e l’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Loviso con l’assessore delegato Vincenzo Giuliano valuterà la situazione per eventuali cambiamenti in corso d’opera. “Scelta necessaria per la nostra comunità e per migliorare la nostra viabilità”, così Giuliano il quale ha assicurato che ci saranno anche più controlli per evitare la sosta selvaggia.

Sono previsti quindi diverse modifiche. Viale degli Abeti resta a senso unico di circolazione ma con inversione del senso di marcia attuale. Via Luigi Pica diventa a senso unico di circolazione con ingresso possibile solo da via Luigi Curto. Cambia il senso unico via Teodoro Mommsen. E ancora: diventa a senso unico Via Chiuse nel solo tratto compreso tra via Stazione e via Teodoro Mommsen. Cambia il senso di via della Lana. Queste sono le strade nella parte bassa di Polla.

Cambiamenti sono previsti anche nell’area del centro storico. In via Parco, i residenti avranno un pass a famiglia per poter parcheggiare. Per quanto riguarda Via dello Spinoso diventa a senso unico nel solo tratto compreso