La Nazionale di futsal della Costa Rica sceglie San Rufo per i Mondiali

La Nazionale di futsal della Costa Rica ha scelto il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo come punto di preparazione per l’importante appuntamento dei prossimi Mondiali di Futsal in Uzbekistan. Questo ritiro, programmato dal 29 agosto al 9 settembre 2024, si configura come un’opportunità unica sia per la squadra ospite: lo Sporting Sala Consilina, che per l’intero territorio del Vallo di Diano.

La decisione della Nazionale costaricana di optare per il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo sottolinea l’importanza dello Sporting Sala Consilina nel contesto internazionale del futsal. Si tratta di un riconoscimento della qualità delle strutture e delle opportunità offerte dal club italiano, confermando la sua posizione di eccellenza nel mondo dello sport.

Questa partnership rappresenta anche un’occasione per promuovere il territorio locale e le sue attrattive attraverso lo sport. L’arrivo della Nazionale costaricana offre una vetrina preziosa per mostrare le bellezze della zona e per attrarre l’attenzione su San Rufo e i suoi dintorni.

In questo contesto, è evidente come lo sport possa fungere da catalizzatore per valorizzare un territorio, promuovendo non solo l’attività fisica e il fair play, ma anche le peculiarità culturali e paesaggistiche di una determinata area geografica.