Brucia ancora una volta la montagna alle spalle del cimitero di Polla

Ancora una volta come da molte estati a questa parte il primo incendio a Polla si è registrato alle spalle del cimitero. Un’amara tradizione a opera di uno sconosciuto piromane. Nel pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra anti incendio della Gopi, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della Forestale sono entrati in azione ognuno per le proprie competenze.

I primi hanno spento, con fatica considerando il vento, le fiamme che hanno distrutto due ettari di bosco e anche bruciato diverse buste di rifiuti presenti nell’area, gli altri per cercare di individuare il piromane. Non si sa se sia lo stesso degli altri anni ma la coincidenza è quanto meno particolare.