Ancora un incidente lungo la ss19. E ancora una volta si è registrato al bivio della Madonna del Loreto a Polla.

Due auto si sono scontrate per motivi in corso di accertamento. Una vettura è terminata anche fuori strada. Sul posto i carabinieri e il personale del 118. Nonostante il forte impatto non si registrano gravi feriti.

L’area già è stata cornice di numerosi incidenti anche mortali e a breve dovrebbero cominciare i lavori per costruire una rotonda.