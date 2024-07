Storia a lieto fine a Corleto Monforte: spettacolare salvataggio di un vitello caduto in una grava

Spettacolare ed emozionante salvataggio di un vitello caduto in una grava nella montagna di Corleto Monforte, comune nel cuore del Parco Nazionale degli Alburni, Cilento e Vallo di Diano.

È accaduto qualche giorno fa in località “Serroni” e gli eroi protagonisti del rocambolesco intervento sono stati degli “speciali Vigili del Fuoco”: familiari e proprietario del malcapitato bovino. Amedeo Mottola, allevatore da una vita, non si dava tregua per questo vitello scomparso ormai da una quindicina di giorni e così, con l’animo tenace di chi è abituato alle sfide della montagna, ha continuato imperterrito nella ricerca. Cerca cerca, ha fortunosamente scorto la testa del vitello nella suddetta concavità. Ha così immediatamente chiamato in soccorso il fratello Mario, il cognato Luigi, suo figlio Armando e i nipoti Graziano e Armando che condividono con lui, di generazione in generazione, l’amore e la dedizione per la montagna e l’allevamento dei bovini sulle orme di nonno Armando.

La grava, dove era accidentalmente finito l’animale, era profonda circa 7 metri ed è stato solo grazie all’intervento di Graziano e Armando che si sono calati impavidi al buio nella concavità che il vitello è stato assicurato con delle corde e tirato su grazie all’utilizzo di una carrucola tradizionale.



L’animale, visibilmente provato e spaventato, è tuttavia apparso in buone condizioni di salute e ora costantemente monitorato, affidato alle cure amorevoli e ricche di esperienza di Amedeo.



Da Corleto Monforte una storia a lieto fine, dal sapore autentico della solidarietà di una famiglia di allevatori e delle antiche tradizioni che resistono al tempo e alle difficoltà.