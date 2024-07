Allarme sicurezza nel Vallo di Diano. “Schierarsi”: “Alcuni Comuni ancora devono chiedere il Commissariato”

Con una lettera, trasmessa via PEC, inoltrata al sindaco del comune capofila, Domenico Cartolano, l’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano, invita il Primo cittadino di Sala Consilina affinché si attivi per diramare una nota di specificazione per sollecitare i Comuni (che non hanno ancora provveduto a produrre la delibera per la istituzione di un Commissariato di Polizia di Sato nel Vallo di Diano entro certi termini) avvertendo che in mancanza, per ragioni di sentito interesse territoriale, si andrà avanti anche in loro assenza.

“L’esigenza di avere un Commissariato sul territorio – si legge nella nota di Schierarsi – la si riscontra dalla cronaca quotidianamente e fu rimarcata anche dal Procuratore antimafia di Potenza, Francesco Curcio, che a margine del convegno sulla legalità, tenuto a Polla lo scorso Ottobre – organizzato dalla nostra Associazione – tenne a ribadire che la istituzione di un Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano era una esigenza non solo necessaria ma anche urgente”

Dall’associazione informano e fanno presente che al momento hanno deliberato i Comuni di Auletta, Pertosa, Polla, Sant’Arsenio, Monte san Giacomo, Sassano, Sala Consilina, Padula, Montesano sulla Marcellana.

“Si confida nella sensibilità e nell’impegno del sindaco Cartolano al fine di invitare le amministrazioni che ancora non hanno deliberato, a farlo al più presto, per dare credibilità e forza a questa proposta che apporterebbe grandi vantaggi al nostro territorio e alla qualità della vita dei cittadini”.