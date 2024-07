Anche il Vallo di Diano è pronto per decollare con l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: ecco tutti i collegamenti

Continuano gli incontri operativi in vista dell’imminente apertura dell’aeroporto

Salerno-Costa d’Amalfi. Dopo il proficuo evento, organizzato nel mese di maggio nella

Certosa di Padula, infatti, sta aumentando l’interesse di imprenditori ed enti pubblici in vista di una collaborazione per una strategia di sviluppo univoca dei servizi.

“È un ottimo inizio che vede il comprensorio valdianese connesso con tutti gli

importanti hub aeroportuali di interesse nazionale ed internazionale”- ha dichiarato l’assessore al turismo della Comunità Montana Vallo di Diano Antonio Pagliarulo.



La pianificazione dei collegamenti su gomma, annunciata durante il dibattito

pubblico del 7 maggio scorso, e che sarà attivata dalle Autolinee Curcio di concerto con

la Provincia di Salerno e la Regione Campania, segna l’avvio delle attività di sviluppo

legate a questa fondamentale infrastruttura. L’azienda, che già opera dal Vallo di Diano con due collegamenti giornalieri per gli

scali aeroportuali di Roma e di Napoli, garantirà collegamenti giornalieri in cinque fasce

orarie, al momento pianificate con diverse frequenze giornaliere per le diverse fasce

orarie dei voli, assicurando un servizio adeguato per circa l’80% delle partenze/arrivi.



Nel particolare gli orari di arrivo previsti in Apt sono 8:55, 11:10, 13:10, 16:10 e

18:10 e di partenza da Apt 8:55, 12:25, 13:50, 16:50 e 18:50: maggiori dettagli sugli orari

da/per le diverse località del Vallo di Diano e sulle frequenze si possono avere

contattando l’azienda.

“Continuiamo a lavorare per lo sviluppo delle nostre aree interne, convinti che la

mobilità sia un asset strategico per il territorio” ha aggiunto l’assessore Gaetano Spano.