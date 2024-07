Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: la sfida di De Luca. “Dobbiamo essere pronti”

“Questo è uno degli interventi davvero storici. Sono venti anni di lavoro che abbiamo alle spalle. Non si pensava venti anni fa ad un aeroporto vero. Si pensava di fare, a Salerno, i voli notturni, noi abbiamo combattuto, da quando sono stato al Ministero delle Infrastrutture e poi alla Regione. Abbiamo realizzato il secondo aeroporto della Campania. Eravamo l’unica grande regione ad avere un solo aeroporto. E’ un aeroporto vero, con collegamenti di linea, con le principali città d’Europa e d’Italia e in prospettiva con voli intercontinentali. La pista è già a due chilometri e duecento metri. La Regione prevede un altro investimento di 100 milioni di euro. Va completata la rete metropolitana a carico delle ferrovie. C’è ancora lavoro da fare, ma intanto l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi parte”. Così Vincenzo de Luca durante l’inaugurazione. “Puntiamo ad un aeroporto importante. Tre, quattro milioni di viaggiatori”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, partecipando all’inaugurazione del nuovo scalo campano.



“Questa struttura – ha spiegato – sarà demolita tra qualche mese. Qui sarà realizzato il terminal finale, ma l’attività non verrà interrotta neanche un giorno, semplicemente si sposterà nel terminal privato finché non si completano i lavori. In un anno e mezzo, due anni, avremo l’aeroporto definitivo. Dobbiamo essere bravi a completare le opere di contorno, soprattutto stradali. Come prevediamo, come Regione, altri cento milioni di investimenti nell’ambito dell’accordo di coesione, quello che il governo nazionale blocca da un anno in maniera irresponsabile”.