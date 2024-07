Si toglie la vita dopo un ricatto sessuale: arrestato 50enne valdianese

I carabinieri di Pavullo nel Frignano, nel Modenese, insieme ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne italiano, del Vallo di Diano, gravemente per concorso in estorsione aggravata continuata e istigazione al suicidio.

Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito di una complessa attività di indagine, diretta dalla procura di Modena, avviata il 23 giugno 2023, a seguito del ritrovamento del cadavere di un 50enne, residente in provincia di Modena, che si era tolto la vita, impiccandosi in casa sua.

L’uomo, prima di suicidarsi, aveva redatto un manoscritto con il quale, disperato, aveva denunciato di essere vittima di un ricatto da parte di due persone, che non conosceva e che lo avevano ripetutamente costretto a versare somme di denaro, minacciandolo di diffondere immagini sessuali esplicite che lo avrebbero ritratto in momenti di autoerotismo, registrate attraverso la condivisione della telecamera del proprio cellulare, durante la visione di un video dal contenuto pornografico.

I carabinieri hanno, quindi, identificato gli indagati e sono riusciti a ricostruire il movimento del denaro, con importi, tempi e modalità di versamento da parte della vittima. A seguito delle prove acquisite, anche attraverso delle intercettazioni, la procura ha disposto la perquisizione locale e personale degli indagati, nel dicembre scorso.

Le continue richieste estorsive hanno spinto il 50enne, che già aveva prospettato agli indagati i suoi propositi di suicidarsi, non avendo più denaro per pagarli, a togliersi la vita, dopo averli supplicati di interrompere il ricatto e le minacce di divulgazione delle immagini che lo ritraevano. La procura ha chiesto la misura cautelare della custodia in carcere, oltre che per il reato di estorsione continuata, anche per quello di istigazione al suicidio.