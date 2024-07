Controlli serrati a Nocera Inferiore: un arresto per spaccio di droga e sigilli a un ristorante abusivo

Nella giornata di mercoledì a San Valentino Torio e a San Marzano sul Sarno i Carabinieri del Reparto di Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio di controllo del territorio con l’obiettivo di prevenire i reati, con particolare attenzione ai delitti contro i patrimoni ovvero furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati controllate diverse autovetture per un totale di 18 sanzioni per violazioni al Codice della strada. Sono state inoltre effettuate diverse ispezioni di cui un 22enne di origine ucraine è stato arrestato poiché trovato in possesso di 26 dosi di cocaina-crack e altri soggetti segnalati alla Prefettura di Salerno quali assuntori di droghe e in possesso di 2 grammi di hashish.

Controlli anche presso le attività commerciali del posto quali bar e ristoranti accertando dai NAS diverse violazioni alla sicurezza alimentare, mancate autorizzazioni e carenze igienico-sanitarie pertanto i Carabinieri del NAS di Salerno hanno provveduto alla chiusura immediata del locale.