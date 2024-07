Ladri di auto arrestati: erano l’incubo del Vallo di Diano. La Panda (rubate a Polla e Sala Consilina) il loro obiettivo principale

Erano diventati un vero e proprio incubo per il Vallo di Diano Giuliano Marsilio , originario di Angri ma residente a Ostuni e Kyrylo Frolov di origine ucraine e domiciliato nell’agro nocerino sarnese. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 avevano rubato diverse auto nel Vallo di Diano e anche in Basilicata.

Le prime due auto rubate, due Fiat Panda, erano portate via da Polla. Entrambi i furti erano stati messi a segno in aree nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo. Tuttavia, primo degli errori scoperti dai carabinieri del Nucleo operativo di Sala Consilina sotto il comando del capitano Martino Galgano, i due malviventi avevano usato, per raggiungere l’obiettivo, lo stesso mezzo per mettere a segno i furti: una Jeep. La targa dell’auto, presa in noleggio, aveva subito indirizzato le indagini verso l’Agronocerino. Medesima azione, arrivo di notte con un’auto civetta noleggiata, i due ladri l’avevano messa a segno anche a Sala Consilina, in due occasioni, e poi a Benevento e a Potenza.

I militari della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini, anche attraverso il controllo delle celle telefoniche e l’incrocio tra vari indizi a loro disposizione sono risaliti a due ladri di auto. I militari hanno portato avanti anche dei servizi di pedinamenti nell’agronocerinosarnese e scoperto anche il modus operandi dei due che passava soprattutto tra le auto prese a noleggio. Durante le indagini i due hanno messo in atto anche altri furti tra Sala Consilina, Vietri di Potenza e Lagonegro. Sempre di notte e sempre con il “metodo della staffetta” per la strada del ritorno: l’auto noleggiata e pulita davanti e quella rubata alle spalle. Ma ora sono stati scoperti e arrestati.