Salerno: donna cade dal balcone di una palazzina

Questa mattina, intorno alle 10:15 a Salerno, in Via Della Monica, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in supporto al personale del 118 per soccorrere una donna che è caduta dal balcone del primo piano, riportando gravi traumi alla testa. Le procedure di soccorso sono state immediate, consentendo ai sanitari di accedere alla zona dove la donna di circa 35 anni si trovava.



La donna è stata immobilizzata e poi trasferita in ambulanza al nosocomio cittadino. Al momento non sono ancora note le condizioni della ragazza e si sta indagando sulla dinamica dell’incidente.