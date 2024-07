Ancora atti vandalici a Salvitelle. Pietre in strada mettono a rischio gli automobilisti

Ancora atti vandalici a Salvitelle. Dopo i danneggiamenti al parco giochi ecco altri atti incivili e anche pericolosi. Nei giorni scorsi, infatti, è stata danneggiata, deturpata e rimossa una grata lungo la strada ed inoltre sono stati posizionati dei massi sulla carreggiata ed in prossimità di una curva. Il tutto nei pressi della strada comunale che immette sulla SP341 Salvitelle/Caggiano. La denuncia arriva dalla sindaca Maria Antonietta Scelza che già aveva presentato denuncia ai carabinieri per i fatti del parco giochi

“Le pietre sono state rimosse e la grata riposizionata, anche se è danneggiata, quindi si pregano i signori automobilisti di procedere con cautela, per evitare che qualcuno si possa far male seriamente. Frattanto è stato reso edotto l’Ufficio Tecnico, il quale sta procedendo con gli atti consequenziali. Questi “giochi” sono proibiti dalla Legge ed inoltre sono molto pericolosi, qualcuno si sarebbe potuto far male. Invito i cittadini a segnalare ogni tipo di situazione analoga a questa”.