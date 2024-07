Abbandonati in un sacco di plastica: la storia straziante di cinque cuccioli a Padula

In una scena che lascia sgomenti e indignati, cinque cuccioli di appena due mesi sono stati ritrovati abbandonati e chiusi ermeticamente in un sacco di plastica nero sulla pista ciclabile di Padula.

Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento tempestivo di alcune persone che si trovavano lungo la pista ciclabile. Attirati dai deboli guaiti provenienti dal sacco, hanno deciso di controllare, scoprendo i cinque cuccioli intrappolati al suo interno.

Purtroppo, per tre di loro non c’era più nulla da fare, erano già privi di vita. Gli altri due cuccioli, seppur deboli e spaventati, sono stati tratti in salvo e immediatamente soccorsi

I due cuccioli sopravvissuti sono stati tratti in salvo e hanno ricevuto le cure necessarie.

Attualmente, si trovano sotto osservazione e, fortunatamente, sembrano rispondere positivamente alle cure.

FOTO DAL WEB