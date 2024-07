La rinvicita di Asia, dagli heaters al Giffoni Film Festival

Solo qualche settimana fa, avevamo raccontato la storia Asia, la quattordicenne di Sala Consilina che nella sua lotta contro il cancro si era ritrovata a combattere contro i leoni da tastiera e gli heaters che le avevano riservato orribili parole di odio.

Il coraggio di Asia, la sua grinta e la sua resilienza le avevano dato la tenacia di non piegare la testa davanti quei beceri insulti ma di rispondere con sagacia al punto che, oltre a tutte le testate nazionali e ai diversi programmi televisivi che avevano ripreso la storia di Asia, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva lasciato un commento di sostegno a Asia, sotto un video postato dalla Fondazione Santobono Pausillipon in cui la ragazza suona egregiamente un piano, nella ludoteca del reaporto di pediatria: “Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella”.

Anche Le Iene si erano appassionate alla storia di Asia e le avevano dedicato un servizio in uno dei programmi preferiti della ragazza. E proprio in compagnia di Gaetano Pecoraro, Asia vivrà una nuova ed entusiasmante esperienza.

Il 26 luglio Asia sarà ospite del Giffoni Film Festival, la cui 54esima edizione sarà inaugurata dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Oltre 100 i film in competizione provenienti da tutto il mondo con 50 registi internazionali presenti. Il tema scelto è “L’illusione della distanza”.

Alla manifestazione, divenuta famosa in tutto il mondo, dedicata al cinema e che ogni anno ospita artisti nazionali e internazionali provenienti dal mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, nonché della politica – confermata la presenza del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, quello dello sport Andrea Abodi, il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Zuppi, e diversi leader politici come Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni – quest’anno ci sarà anche Asia che avrà l’importantissimo compito di parlare ai ragazzi e alle ragazze intervenute di bullismo e cyberbullismo ma, soprattutto, quello di trasmettere il valore del rispetto e della comprensione del prossimo.

Quale migliore testimonial di Asia per rappresentare il tema prescelto. Lei, che l’illusione della distanza l’ha vissuta subendo attacchi social, in un momento così delicato della sua giovane vita e di fronte ai quali ha saputo alzare la testa e rispondere a chi, dietro lo schermo di un pc o di un telefono, facendosi forte dell’anonimato e della distanza, ha provato a minare la forza di una ragazzina di quattordici anni, guerriera contro il cancro.