Opificio clandestino ad Angri. Sequestrati 4mila litri di alcool puro di contrabbando

Un blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha portato alla luce un’attività illecita di produzione e commercializzazione di alcol puro di contrabbando a Nocera Inferiore. In particolare, è stato scoperto un opificio abusivo ad Angri, dove sono stati sequestrati oltre 4.000 litri di alcol etilico, pronti per essere contrabbandati con etichette falsificate.

L’opificio clandestino, situato all’interno di un fabbricato in lamiera di circa 40 mq non rispettava alcuna normativa igienico-sanitaria e non aveva alcuna autorizzazione per la produzione e la vendita di bevande alcoliche. All’interno dell’edificio sono stati trovati sia alcol ancora contenuto in una cisterna in plastica, sia alcol già stoccato in taniche pronte per essere commercializzate illegalmente con etichette contraffatte.

Il responsabile dell’attività è stato segnalato alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere di diversi reati, tra cui sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcol, contraffazione e ricettazione. Tali reati sono molto gravi e implicano pesanti sanzioni, ma è importante ricordare che il principio della presunzione d’innocenza va rispettato fino a quando non sia emessa una sentenza definitiva di condanna.