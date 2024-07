Morte di Dora Lagreca: nuova ispezione nell’appartamento di Potenza

Sopralluogo nella casa di via Di Giura a Potenza con tutti i consulenti di parte. Nuovi accertamenti quindi per il caso di Dora Lagreca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana deceduta dopo un volo dal terrazzo del palazzo dove era presente il suo fidanzato Antonio Capasso, indagato per induzione al suicidio.

Ricordiamo che pochi mesi fa è stata disposta dal gip un nuovo periodo di accertamenti respingendo la richiesta di archiviazione della Procura di Potenza.



Inoltre è prevista una nuova ispezione della parabola colpita dal corpo di Dora. Il tutto per appurare la balistica della caduta come richiesto dal gip e se quindi sia caduta con il volto rivolto verso il muro o verso l’esterno.