A Melfi la cerimonia in memoria del Brigadiere Antonio Cezza

Nel pomeriggio di ieri a Melfi, presso la Villa Comunale “A. Sibilla”, si è svolta una solenne commemorazione in onore del Brigadiere dei Carabinieri Antonio Cezza a 34 anni dalla sua scomparsa. Cezza, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Melfi, perse tragicamente la vita il 17 luglio 1990 a ventisei anni dopo essere intervenuto, nonostante fosse fuori servizio, per sedare una violenta rissa scoppiata proprio nella Villa Comunale dove, oggi, una Stele lo commemora. L’eroismo del suo atto gli valse il conferimento della “Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria” per l’altissimo senso del dovere e il generoso altruismo.



La solenne cerimonia ha avuto luogo alla presenza delle Autorità Provinciali e Locali, il Vicario del Questore e il Sindaco Giuseppe Maglione. Insieme a loro il Colonnello Luca D’Amore, Comandante Provinciale Carabinieri di Potenza. Alla deposizione di una corona di alloro presso la “Stele” eretta nella Villa Comunale ad imperitura memoria, è seguita la celebrazione della Santa Messa in suffragio nella Basilica Cattedrale, officiata da S.E. Mons. Ciro Fanelli, Vescovo della locale Diocesi di Melfi – Rapolla – Venosa.

L’Arma dei Carabinieri ha reso i meritati onori al suo eroe con la partecipazione di una nutrita schiera di militari della Compagnia Carabinieri di Melfi, del Comando Legione “Basilicata” e dei colleghi in congedo della Sezione dell’Associazione Nazionale, a lui intitolata così come la vicina caserma “Antonio Cezza”, sede della Stazione di San Nicola di Melfi.



A loro si sono uniti gli appartenenti alle altre analoghe Associazioni del luogo, nonché i

responsabili della Compagnia della Guardia di Finanza di Rionero in Vulture e della Polizia

Stradale di Melfi, rappresentanti della Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale e

dell’Amministrazione Comunale. Alle Autorità si è unita una folta rappresentanza di cittadini che, con il loro commosso raccoglimento, hanno dimostrato la loro gratitudine ed ammirazione per l’estremo sacrificio compiuto dal Brigadiere Cezza.