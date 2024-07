Sala Consilina, avverte un malore in casa: salvata dai vigili del fuoco

Le ultime settimane sono state particolarmente impegnative per i vigili del fuoco del Vallo di Diano che anche stamattina sono entrati in azione per prestare soccorso a una donna di Sala Consilina.

Nella tarda mattinata di oggi, infatti, una signora di circa 80 anni ha avvertito un malore nella sua abitazione su corso Vittorio Emanuele. Sono prontamente intervenuti i vigli del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno trovato l’anziana signora a terra.

I vigli del fuoco hanno quindi allertato l’ambulanza per far trasportare la signora al pronto soccorso dell’ospedale di Polla e ricevere le cure necessarie.